【『紫音 -Passion Pink-』 illustration by みちきんぐ】 2026年10月 発売予定 価格：27,500円

Vibrastarは、フィギュア「『紫音 -Passion Pink-』 illustration by みちきんぐ」を2026年10月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、イラストレーターのみちきんぐ氏が描き下ろしたオリジナルイラスト「紫音 -Passion Pink-」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

悪魔的な毒舌メイドとして知られる紫音（しおん）が、今回は私服姿に大変身。精緻な造形と彩色で、ワクワクしながらデートを楽しむ紫音を再現しており、繊細なモールドでローゲージカーディガンの柔らかさを表現し、ホットパンツや下着の皺にも徹底的にこだわっているほか、ムチムチとした太もも、ハイヒールやハンドバッグのレザー質感までリアルに仕上げている。

さらに、クロップドキャミソールとホットパンツはキャストオフできるだけでなく、半脱ぎ仕様のパーツにも差し替え可能で、好みに合わせて組み合わせを楽しめるほか、フェイスパーツの交換で、情熱的な紫音様や魅惑的な紫音様など、多彩な姿を堪能することができる。

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座含まず） 素材：PVC、ABS セット内容一覧フィギュア本体（上下キャストオフ可能）付け替え用フェイスパーツ×2（本体分含まず）付け替え用クロップドキャミソールパーツ（半脱ぎ）付け替え用ホットパンツパーツ（半脱ぎ）台座

