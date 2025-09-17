◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・大谷翔平選手が50号HRを放ち、メジャー史上6人目の2年連続50本塁打を達成しました。

「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は、8回の先頭打者としてこの日の第4打席を迎えます。ここでフィリーズ2番手のデービッド・ロバートソン投手の2球目、内角のカットボールを完璧に捉えると、打球はライトスタンドへ。打った瞬間確信の特大ホームランとなりました。

この試合5回68球を投げ無失点、ノーヒットピッチングでマウンドを降りた大谷選手。降板後の一打は、ナ・リーグ本塁打王のフィリーズ、カイル・シュワバー選手に3本差に迫る一発となりました。

▽過去の2年連続50本塁打達成打者ベーブ・ルース(1920〜21年、27〜28年:ヤンキース)ケン・グリフィー・ジュニア(97〜98年:マリナーズ)マーク・マグワイア(96〜99年:アスレチックス、カージナルス)サミー・ソーサ(98〜2001年:カブス)アレックス・ロドリゲス(2001〜02年:レンジャーズ)