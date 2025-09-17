aoen¡¢¿·ÈÖÁÈ¡Øaoen¤Î¥Á¥¢¥é¥¸¡ª¡Ù10·î¥¹¥¿ー¥È¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶á¶·¤ä¥ê¥¹¥Êー±þ±ç´ë²è¤â
¡¡aoen¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Øaoen¤Î¥Á¥¢¥é¥¸¡ª¡Ù¡ÊTOKAI RADIO¡Ë¤¬¡¢10·î5Æü23»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÃæÅç·ò¿Í¤¬½é³¤³°¸ø±é¤Ç¹ï¤ó¤À¼«¿®¡¡Åìµþ¥Éー¥à¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÌ´¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÌë¡Ë
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ëaoen¤È°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÈÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡É¤È»×¤¨¤ë»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÈÖÁÈ¡£¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤ÁÇ´é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÈäÏª¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÁêÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÏPODCAST¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¥êー¥Àー¤ÎÍ¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´§ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤«¤é¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ËÍ¤¿¤Á¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¶õµ¤´¶¡¢¤½¤·¤Æaoen¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶á¶·¤Ê¤É¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢aoen¤Ï9·î21Æü¤ËÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ë½êÂ°¥ìー¥Ù¥ë¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë&TEAM¤È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦aoen Í¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¥³¥á¥ó¥È
TOKAI RADIO¤µ¤ó¤Ç¿·ÈÖÁÈ¡Öaoen¤Î¥Á¥¢¥é¥¸¡ª¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªaoen¤Î´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤«¤é¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ËÍ¤¿¤Á¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¶õµ¤´¶¡¢¤½¤·¤Æaoen¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶á¶·¤Ê¤É¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤ÊÇº¤ß¤äÁêÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊÙ¶¯¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë