50本塁打＆50奪三振を達成

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、2点を追う8回先頭の第4打席で3試合ぶりとなる50号を放った。2年連続での50号はMLB史上23年ぶり6人目の快挙。この日、投げては5回無失点の好投で「50本塁打＆50奪三振」を達成した。

4-6の8回無死、ロバートソンの2球目を捉えると打球は右翼席に着弾。打球速度113.4マイル（約182.5キロ）、飛距離430フィート（約131メートル）、角度37度の打球に見とれたファンは、熱気を帯びていた。

この日、リアル二刀流で躍動。投手としては5回まで無安打無失点5奪三振の好投を披露した。シーズン54奪三振をマークしていた。昨季は史上初の「50本塁打＆50盗塁」を達成していたが、今度は二刀流で史上初の「50-50」を達成した。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、シーズン50本塁打を打った選手では、1921年のベーブ・ルースの3三振が最多。また新たな記録を打ち立てた。（Full-Count編集部）