『ハリポタ』×「Afternoon Tea LIVING」コラボ再び！ アンブリッジのアイテムなど登場
映画『ハリー・ポッター』シリーズと「Afternoon Tea LIVING」がコラボレーションしたアイテムが、9月29日（月）から「アフタヌーンティー」公式オンラインストアで先行販売、10月1日（水）から全国の「アフタヌーンティー・リビング」店舗で発売される。
■人気コラボ再来！
2024年3月に初めてコラボレーションした、映画『ハリー・ポッター』シリーズと「Afternoon Tea LIVING」。その際は、初期の映画をモチーフに、メインキャラクターがデザインされたファン心をくすぐるクッションやポーチ、グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ４つの寮の紋章をモチーフにした食器や、ハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたアイテムがラインナップとなっていた。
そんな人気のコラボレーションの第2弾が今回登場。各コンセプトをモチーフに、キャラクターたちがデザインされたファン心をくすぐるマグカップやぬいぐるみキーチャーム、日刊予言者新聞をモチーフにしたポーチや巾着、深みのあるネイビーにゴールドの寮章が高級感のある雰囲気となったアイテムがそろう。
さらに『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』で登場したドローレス・アンブリッジのカラー“ピンク”をモチーフにしたマグカップやクッションなども展開。公式オンラインストア限定「ウォールペーパーL」を使えば、アンブリッジの部屋のような雰囲気を自宅でも味わえるだろう。
インテリアの差し色になるかわいらしいアイテムや、公式オンラインストア限定の商品なども販売される。
