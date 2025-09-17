歌手のあべ静江（73）が17日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自由するぎる振る舞いを見せた。

この日は歌手としては“同期”となる女優の水沢アキとゲスト登場し、番組はクイズ企画でスタート。4組のアーティストがカバーした山口百恵の「いい日旅立ち」を誰が歌っているのか予想するクイズでは、水沢とともに「えー全然分からない」と首をひねった。

MCの「ハライチ」澤部佑が「書いてください」と促すも、水沢は「私は百恵ちゃんと同期ですから。同じレコード会社で一番仲良しだったので、この曲は百恵ちゃん以外考えられない、ごめんなさい」とキッパリ。まさかの放棄に澤部は「やってくれよ頼むから〜何でもいいから書いてくれ〜」と頭を抱えた。

その後も澤部は大ヒントを連発したが2人とも回答欄は空白のままで、「お2人は何も書けず。しょうがないですね、分からないものは」とフォローした。

さらにトーク企画ではゲストがこれまでの人生を折れ線グラフで表したが、あべは73年のDJデビュー、歌手デビューから翌年の紅白歌合戦出場で大幅に落ち込む線を描いた。神田愛花アナウンサーが「歌手デビューされてガンって落ちるんですか？」と疑問を投げかけ、共演者も「確かにとんでもない落ち方してる」「紅白って上じゃないの？」と驚き。

あべも自身の記入したフリップに困惑した様子で「間違って書いちゃったんじゃないかな」と言い、澤部は「だと困るんですけど。折れ線グラフを軸にやろうと思ってたんですけど」とツッコんでいた。