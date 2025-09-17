日本航空は、国際線に乗務予定だった機長が社内規定に反して滞在先のホテルで飲酒したことで、あわせて3便が遅れ、国土交通省から厳重注意を受けていた問題で、17日、役員の処分を発表しました。

鳥取三津子社長が2か月間、月額報酬の30％減額、安全についての最高責任者「安全統括管理者」の中川由起夫常務とパイロットが所属する運航本部の責任者・南正樹運航本部長はそれぞれ1か月間、月額報酬の20％減額の処分としています。

また、それ以外の全ての取締役と役員あわせて34人も1か月間、月額報酬の10％減額の処分を決定しました。飲酒した機長は、9月11日付で懲戒解雇となっています。

日本航空では、機長らの飲酒問題が相次ぎ、去年12月に国交省から業務改善勧告を受けたことから、再発防止策の一環として「滞在先での飲酒禁止」を社内規定に定めていました。

日本航空は「再発防止策を進めていたにもかかわらず、再びアルコール事案を発生させてしまい社会やお客さまからの信頼を大きく損なった」とし、飲酒傾向で特に注意が必要なパイロットは、乗務につかせないなどの対策をとるとしています。