福岡出身で、九州を拠点に活動するタレント中村豪志（30）が、17日までにSNSを更新。一般女性と結婚し、夫人が来年2月に出産予定であると報告した。

中村はインスタグラムに相手とのツーショット写真をアップ。「この度、私中村豪志は、一般の方と結婚しましたこと、ならびに、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

そして「これからも応援してくださる皆様や、関係者の皆様、そして、支えてくれる家族に感謝して、より一層に元気や幸せを皆様にお届できるよう精進してまいります」と続けた。

その後も「ここからは、少し言葉を崩してお話しさせていただきます」と書き込んだ後、第1子について「突然の報告になりましたが結婚のご報告と2月に新しく可愛い小さな命の元気が出る中村くんが生まれます！！！ 同じ誕生月の予定でワクワクしております。妻の体調も安定期に入りまして 生まれてくるまで分からないことではありますが 少し落ち着きましたので報告する流れとなりました」とつづった。

夫人について「本当に心から尊敬できて、どんな方にも優しく日頃からとても努力してどんなことでも笑ってくれいつでも支えてくれる素敵な方です。人間ができすぎていて困ってしまうくらいです！100点っ！素敵なご縁をいただけて感謝しています」との重いもつづった。

中村は福岡・大川市の出身。TikTok「元気が出る中村くん」を手がけ、ショートドラマ「福岡ドットコム」、サガテレビ「かちかちLIVE」水曜隔週レギュラーなどで活動している。