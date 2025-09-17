

「SONGS BE:FIRST」トーク収録の模様

「SONGS BE:FIRST」が、9月25日午後10時からNHK総合で放送される。

【写真】「SONGS BE:FIRST」収録の模様

今年のNコン、NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部 課題曲 「空」を歌う BE:FIRST が『SONGS』に初出演。

メンバーが奈良県内の合唱部をサプライズ訪問、全国コンクールを目指す中学生たちの一風変わったハードな練習に挑むとともに、合唱にかける熱い思いを取材する。思わず大泉洋も思い出の合唱曲をスタジオで熱唱することに・・・

そして課題曲「空」のコーラスディレクションを行ったゴスペラーズ黒沢薫と BE:FIRST のコラボレーションも実現。黒沢を含む39名のコーラス隊と『SONGS』だけのスペシャルバージョンで「空」を披露する。

さらに今年4月に発表しストリーミング1億回再生を超える大ヒット曲「夢中」、「第74回 NHK紅白歌合戦」でも披露した「Boom Boom Back」もパフォーマンス。

トークコーナーでは圧倒的なダンスパフォーマンスが魅力の BE:FIRST が責任者・大泉洋にダンスレッスン。自身の最新曲でもダンスに挑戦した大泉がBE:FIRSTからダンスをよりカッコよくみせるコツを教わることに・・・果たして、どんなダンスレッスンになるのか！？【番組情報】「SONGS BE:FIRST」放送予定【放 送 】 9月25日(木) 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】 9月30日(火) 午前 0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜【出 演 】 BE:FIRST・黒沢 薫（ゴスペラーズ）・大泉洋【歌唱曲】 「空」 「Boom Boom Back」 「夢中」 ※五十音順