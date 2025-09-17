ビデオキャプチャー「400-MEDI029N」

サンワサプライは9月16日に、直販サイトのサンワダイレクトにて、簡単に古いビデオをデータ化できるビデオキャプチャー「400-MEDI029N」を発売した。価格は23,800円。

ビデオデッキとRCAケーブルまたは、Sビデオケーブルを接続することでビデオをデータ化することができる。3.5インチのモニターとスピーカーを搭載しており、映像や音声を確認しながらキャプチャーが可能。SDカードかUSBメモリにMP4形式で保存ができる。HDMI出力も備えており、テレビやモニターと接続し、大きな画面で映像を確認することもできる。

また、カセットやMD、ラジオなど、音声データのみの録音にも対応。オーディオケーブルかAVケーブルを接続することで映像同様にSDカードかUSBメモリに保存が可能。形式はMP3かWAV。

自動録画停止タイマーやスケジュール録画機能、スクリーンショットモードといった便利機能を搭載。

外形寸法は16×2.1×7.34cm(幅×奥行き×高さ)で、重量は160g。

USB-ACアダプタ。USB Type-Cケーブル(約95cm)、AVケーブル(約100cm)、オーディオケーブル(約106cm)が付属する。