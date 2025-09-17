148.83　エンベロープ1%上限（10日間）
148.70　200日移動平均
148.56　一目均衡表・雲（上限）
148.52　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.68　一目均衡表・基準線
147.45　21日移動平均
147.40　一目均衡表・転換線
147.36　10日移動平均
146.65　一目均衡表・雲（下限）
146.54　現値
146.39　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.19　100日移動平均
145.89　エンベロープ1%下限（10日間）

昨日のドル安の流れが今朝も続き、安値は146.21まで。100日線手前できれいに止まっており、サポートとして意識されている。