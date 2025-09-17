テクニカルポイント ドル円 100日線がサポート
148.83 エンベロープ1%上限（10日間）
148.70 200日移動平均
148.56 一目均衡表・雲（上限）
148.52 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.68 一目均衡表・基準線
147.45 21日移動平均
147.40 一目均衡表・転換線
147.36 10日移動平均
146.65 一目均衡表・雲（下限）
146.54 現値
146.39 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.19 100日移動平均
145.89 エンベロープ1%下限（10日間）
昨日のドル安の流れが今朝も続き、安値は146.21まで。100日線手前できれいに止まっており、サポートとして意識されている。
