「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在でクレハ<4023.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



クレハは前日比終値近辺でもみ合う展開。今月９日に４０３０円の年初来高値を形成後はどっちつかずの動きだが、テクニカル的には５日移動平均線をサポートラインとする上昇トレンドを維持している。株主還元に前向きで、配当政策としてＤＯＥ（連結株主資本配当率）の導入を表明しているが、現在の配当利回りは５．５％前後と非常に高い。２６年３月期は営業利益も前期比５割近い増益を見込むなど好調で根強い買いを誘導している。



出所：MINKABU PRESS