レカム<3323.T>が急反発している。１６日の取引終了後、シンガポールで開催される東南アジア最大規模のデータセンター（ＤＣ）関連の展示会において、同社のシンガポール子会社Ｔａｋｎｅｔ Ｓｙｓｔｅｍｓが米スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞のブースに参加すると発表。これを材料視した買いが入った。



展示会「Ｄａｔａ Ｃｅｎｔｒｅ Ｗｏｒｌｄ ２０２５」は１０月８日から９日にかけて開催される。子会社は８日に、スーパー・マイクロ・コンピューターやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞がスポンサーとなるイベントを開く予定。主要顧客やパートナー企業の経営層に先端技術と最新ソリューションを共有し、強固なパートナーシップの構築を図る。



出所：MINKABU PRESS