株式会社浅沼商会は、DJI製ジンバルを制御しながら動作する電動スライダーIFOOTAGE「Shark Slider nano2」を9月19日（金）に発売する。

水平移動と360°のパン動作に対応する電動スライダー。DJIと共同開発した「RSアダプター」が付属し、対応する「DJI RONIN」と連携動作するのが特徴。水平とパンに加え、ジンバルによるティルトおよびロールの動作をカメラに加えられる。

また、スライド機構をリニアベアリング方式に変えたことで、2022年9月に発売した「IFOOTAGE Shark Slider nano」の2倍となる約7kgへと積載重量がアップした。

全長463mmの「nano2 460」と、663mmの「nano2 660」をラインアップする。カメラの移動距離はそれぞれ233mm、433mm。

最大8点のキーポイント設定、手を動かすことで起動するジェスチャーコントロール、被写体の追跡と切り替えなどが利用できる。ストップモーション、タイムラプス、パノラマなどの撮影モードも設定でき、操作は専用スマートフォンアプリ「Moco」からも行える。

高性能なブラシレスモーターを採用することで、高い静音性を実現したという。

給電はPD3.0に対応。USB Type-Cを利用する。

Shark Slider nano2 460

Shark Slider nano2 660

RSアダプター

クイックリリースプレート LP-02

カメラ移動距離：233mm 水平耐荷重量：7kg 垂直耐荷重量：3.5kg 電源供給：PD60W 外形寸法：463×133×99mm 重量：2.8kg 価格：13万1,780円カメラ移動距離：433mm 水平耐荷重量：7kg 垂直耐荷重量：3.5kg 電源供給：PD60W 外形寸法：663×133×99mm 重量：3.1kg 価格：15万2,900円対応機種 RS 2 RS 2 Pro RS 3 Pro RS 4 RS 4 Pro

垂直や傾斜での動作時に組み合わせて使うクイックリリースプレート。1/4インチネジと3/8インチネジに対応し、収納時は折りたたみ可能。取り付け幅が50mmの雲台にも装着できる。

バッテリーグリップ PD140H

外形寸法：113×100×92mm 収納時寸法：105×100×22mm 重量：190g 最大積載重量：1.8kg 取り付けネジ径：1/4インチ、3/8インチ 価格：1万450円

USB Type-Cによる最大140W出力に対応し、2万7,000mAhの大容量バッテリーを搭載したグリップ。電源としても利用できる。

人間工学に基づいたシリコーン製のグリップを採用。また、過電圧、過電流、短絡、過充電、過放電、バッテリー温度を監視するNTC保護などの安全機能を搭載する。

POCKET3アダプター N2-P3A

バッテリー容量（1セルあたり）：4,500mAh（21.6V、97.2Wh） 定格容量：17,500mAh 総容量：27,000mAh 入力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A 出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A 充電時間：130分 重量：750g 価格：2万2,000円

Shark Slider nano2とDJI Osmo Pocket 3を連携し、被写体追尾やキーフレーム設定の制御を可能にするアダプター。価格は1万2,650円。

外形寸法は64×50×26mm。