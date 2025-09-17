のん、美脚際立つミニスカート姿で地上波音楽番組に降臨！バックステージ写真も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが、9月16日、アメーバオフィシャルブログを更新。音楽番組『プレミアMelodiX!』に出演した際のステージショットやオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。

■新曲「フィルムの光」を初歌唱

自身の3rdフルアルバム『Renarrate』を掲げた2年ぶりとなる全国ツアー『NON Renarrate tour 2025』を9月12日からスタートさせた、のん。この日「初歌唱」と題してブログを更新すると「テレ東『プレミアMelodiX!』見てくれてありがとう」と綴り、さらに「TVer等でも見逃し配信が見れるようです」とファンへ呼びかけた。

9月15日深夜に放送されたテレビ東京系の音楽番組『プレミアMelodiX!』に出演し、新曲「フィルムの光」を初歌唱した、のん。ブログでは、鮮やかな照明が輝くステージでギターを構えるのんの凛々しい姿や、バンドメンバーと並んだ集合ショットを公開。写真から、真剣な表情でライブ本番に臨むアーティストの気迫が伝わってくる。

ステージ衣装は、ベージュを基調にしたセットアップ。フリンジやダメージ加工が施されたジャケットと、美脚際立つ膝上丈のミニスカート、足元は黒のレースアップブーツを合わせ、独特な存在感を放ちつつも、ステージ映えするスタイルになっている。

さらに、ナチュラルな表情でカメラを見つめるショットや、全身で衣装を見せるポージング姿などバックステージでの写真も。アーティストとしての堂々とした立ち姿と、等身大の魅力が同時に映し出されている。

