広島テレビの公式SNSにて、9月23日放送の特別番組『Snow Man 阿部亮平の学校では教えてくれない！みんなの防災教室6』の場面写真とオフショットが公開された。

同番組は、いつどこで起きるかわからない自然災害から命を守る行動をとるための知識・意識が身につく教養バラエティー番組。気象予報士の資格をもつ阿部が学級委員長を務め、 防災に関する知識を授業形式で楽しく学ぶ。

公開されたのは、阿部が「ペット防災」を学んでいる様子。阿部は白Tシャツ＆青×ネイビーの開襟シャツにブラックデニムパンツという爽やかな装い。そして頭に黒い耳付きカチューシャをつけている。

写真1枚目はソファに座り、両手をグーのようにして、2匹の犬に目線を向けているショット。「耳付きのカチューシャでいぬとの距離を縮められるのか!?」というコメントも添えられている。3枚目では阿部と中川安奈アナウンサーがカメラ目線でガオー（？）とポーズをきめた。

耳付きカチューシャをつけた阿部の姿に、ファンからは「激カワ」「あべちゃんがかわいくて世界が平和」「幸福度最強」「あざとい警察に連絡しないと」といった声が寄せられている。

