【きょうから】秋ディズニー、“ハロウィーン”開催 ヴィランズ主催パーティ＆映画『リメンバー・ミー』テーマ初イベほか【写真多数】
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、きょう17日から10月31日の期間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催。また東京ディズニーシーでは9月17日から11月2日までの期間、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催する。
【写真】2025年“秋ディズニー”パレードや新グッズなど続々
東京ディズニーランドでは、今年もディズニーの悪役であるディズニーヴィランズを主役に、“ヴィランズが主催する、妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティー”をテーマとしたパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」を公演する。また、パーク内にはヴィランズのパーティーをイメージしたデコレーションが今年も登場し、エキサイティングかつ魅惑的な雰囲気のハロウィーンが楽しめる。
東京ディズニーシーでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、パンプキンやお菓子をイメージした衣装に身を包んで、ゲストと一緒にハロウィーンを楽しむ「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」をメディテレーニアンハーバーで公演する。
また、パーク内にはエリアの雰囲気に合わせたハロウィーンらしいデコレーションが登場。メディテレーニアンハーバーでは、特別なパケツを持ったキャストに「トリック・オア・トリート!」と声をかけるとキャンディーがもらえる企画も実施する。
両パークでは、ハロウィーンらしいスペシャルグッズやスペシャルメニューが登場。夜には、東京ディズニーリゾートの空を色鮮やかな花火が照らす「ナイトハイ・ハロウィーン」を公演する。
今年は9月16日から9月30日までと、10月16日から10月31日までの期間限定で、ディズニーキャラクターの全身仮装をゲストが楽しめる。
また、東京ディズニーシーのテーマポート・ロストリバーデルタでは、「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催する。ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』でも描かれたメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフに、ロストリバーデルタに架かる橋“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺で、カラフルなガイコツやマリーゴールドの花々が美しく飾られ、華やかなマリアッチを演奏するアトモスフィア・エンターテイメントやスペシャルメニューなどが楽しめる。
