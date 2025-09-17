タレントのつちやかおり（61）が、元夫の布川敏和（60）や孫と敬老の日を過ごす様子を披露した。

2014年に布川と離婚したつちや。離婚後も、布川と一緒に孫の七五三を祝福する姿などをInstagramで発信してきた。2025年5月には「久しぶりのファミリー大集合。みんなの笑顔の花がいっぱい咲きました」と、布川、3人の子どもたちの家族、総勢10人が集まり孫の誕生日をお祝いする様子をアップ。「フックンfamily最高過ぎる」「とてもあたたかくて幸せな空気が伝わってきました」など話題になっていた。

孫や元夫・布川敏和との幸せな敬老の日

9月15日の更新では、2人の孫と布川との写真をアップ。「きょうは敬老の日。父も母も亡くなり敬老の日は人ごとになったと思っていたけれど、そうだ 私には孫がいた。今年もお祝いして頂きました。この上なく幸せなひととき…ありがとう」とつづっている。

この投稿には「フックン、かおりさん、お孫さんに囲まれ幸せですね」「家族のあたたかい絆が感じられて、本当に心がなごみました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）