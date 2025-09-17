タレントの水沢アキが１７日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、２７歳の時の婚約破棄騒動を振り返った。

水沢は２７歳の時にドラマ共演者と婚約をしたが、「相手がスキューバを一緒にやろうと行ってくれて、資格をとって。そしたらロケが入って行けなくなっちゃった。そしたら（相手が）別の人と行っちゃったの」と二股をかけられていたことが発覚し、即婚約破棄となった。

どうして分かったのか？という質問には「複雑な事情があって。彼の付き人も一緒にいたが、その付き人が成田で不祥事を起こして、それがマスコミにばれて」発覚。水沢は「よく考えたら運がいい。良かった。結婚しなくて」とサバサバと振り返った。

当時の婚約破棄会見のＶＴＲも放送。その会見では正月に婚約指輪をもらい、マンションも借りて、挙式もイグナチオ教会を予約、ウエディングドレスまで作っていたと告白しており、そのＶＴＲの最中に水沢は神田愛花に何やら耳打ち。

ＶＴＲ後、ゴリエが「耳打ちが気になって仕方がない」というと、水沢は「放送できないやつ。後で教えるから」と笑っていた。