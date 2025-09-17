2025年9月16日、二宮和也が自身初となるファンクラブイベント＜OFFICE NINO HOLDINGS FANMEETING 2025 “Show Case”＞の北海道公演を札幌文化芸術劇場 hitaruにて開催した。

本イベントは9月から10月にかけて全国5都市をまわる二宮初のファンクラブイベントで、北海道公演は3都市目にあたる。以下、同公演のオフィシャルライブレポートをお届けする。

開演の定刻を迎える直前、客席から自然発生的に“にのコール”が起こる。やがて客電が落ちると、ファンの拍手と歓声のなか、二宮がステージに登場。「おじゃましまーーーす!!」という高らかな挨拶に、観客の熱気は冒頭から最高潮に達する。

その熱気に応えるように、二宮は8月27日に配信リリースしたYOASOBIの「あの夢をなぞって」のカバーはじめ、最新カバーアルバム『◯◯と二宮と2』の収録曲を、キレのある振り付けと全力のボーカルで次々と歌い上げていく。

自身初のファンミーティングで彼が選んだアプローチは、ズバリ“全力で歌って踊る”。MATSURI 、Kya73、YuTa、miharuら4人のダンサーたちを率いてのコレオグラフィーは、時に清々しく、時に演劇的に観客を魅了していく。バラエティ番組での司会ぶりや、最新主演映画『8番出口』で見られる役者としての実力も素晴らしいが、やはり、歌って踊るアイドル・二宮和也の帰還は、この上なくファンの心を熱くさせる。

中盤では、「これもファンミーティングの鉄板ということで」と、ファンから寄せられた“質問コーナー”へ。「ファンで埋まった会場で歌う気分は？」という質問には、「そりゃ最高だろ？」と照れくさそうな笑顔に。「今回のグッズのデザインや配色はどのように？」という質問には、「だいぶハイセンスな大人の人たちが…」と回答。さらに、「最近、“オレって天才”と思った瞬間は？」という質問には、「思わないほうが少ないかな？」とジョークで答えると、すかさず客席が「フウッ!!」と歓声で返す。息もぴったりの空気に、二宮も思わず、「もう、ずっとこういうことをやっていたいよ」と語る。時折、客席からの呼び掛けにも答え、記念撮影も行いながら、先程までのドラマチックなステージとは対象的とも言えるコージーな時間が流れる。さらに、二宮の口から10月2日東京で開催される＜Show Case＞最終公演の生配信決定が発表されると、場内に歓喜の悲鳴が巻き起こった。

その後パフォーマンスに戻り、＜Show Case＞は後半へ。終盤のMCではカバー曲のオリジナルアーティストたちへの感謝とともに、「僕の大好きな曲を通して、皆さんと素晴らしい思い出を作れた」と呼び掛け、＜Show Case＞北海道初日は盛況のうちに幕を閉じた。

大阪、東京での公演が控えているため詳細な描写は差し控えるが、会場ごとの環境を活かした演出といい、シャープとポップの両軸を押さえたイメージ映像やライティングといい、Ryo Umekawa「週末のマーチ」においてサプライズで設けられた客席からの撮影OKタイムといい、冒頭からラストまで二宮の才気とセンスと魅力とマイペースが煥発した、眩いばかりのひと時だった。

文◎内田正樹

写真◎西槇太一

◾️東京公演 生配信概要 2025年10月2日 (木) 開場 18:00／ 配信開始19:00 ◆見逃し配信期間

＜オフィスにのホールディングス会員限定チケット＞

配信準備が整い次第 〜 10月19日(日) 23:59まで ◆一般チケット

配信準備が整い次第 〜 10月14日（火）23:59まで

※配信準備が整い次第、オフィシャルHPおよびSNS等でお知らせいたします。

※期間中はお好きなタイミングで繰り返しご視聴いただけます。 ◆視聴チケット販売期間

・オフィスにのホールディングス会員限定チケット＞

2025年9月16日（火）20:30 〜 10月19日（日）22:59まで

・一般チケット

2025年9月16日（火）20:30 〜 10月14日（火）22:59まで ◆視聴チケット価格

オフィスにのホールディングス会員限定チケット：3,500円（税込）

一般チケット：4,500円（税込）

※「オフィスにのホールディングス会員限定視聴チケット」は、チケット購入時に会員の方のみご購入いただけます。 ライブ配信サイト：https://office-nino.co.jp/s/ls/page/showcase2025

◾️＜OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”＞ ※終了公演は省略 大阪・グランキューブ大阪 メインホール(大阪府立国際会議場)

2025年9月25日（木）

開場18:00 開演19:00 2025年9月26日（金）

開場14:00 開演15:00

開場18:00 開演19:00 東京・東京ガーデンシアター

2025年10月1日（水）

開場18:00 開演19:00 2025年10月2日（木）

開場13:00 開演14:00

開場18:00 開演19:00 特設サイト：https://office-nino.co.jp/ShowCase_2025/

◾️2ndカバーアルバム『〇〇と二宮と２』

発売日：2025年7月1日（火） ○オフィスにのホールディングス限定盤

品番：NINO-00001 価格：3,300円（税込）

※三方背仕様

※フォトブックレット40P封入 © office nino Co., Ltd. ◆収録内容

1.ラストソング

2.謎謎

3.異世界協奏曲

4.ピアス

5.週末のマーチ

6.Answer

7.薔薇とローズ

8.未来花

9.夜空ノムコウ ○通常盤

品番：NINO-00002 価格：2,750円（税込） © office nino Co., Ltd. ◆収録内容

8.未来花 特設サイト：https://office-nino.co.jp/marumarutoninomiyato2/ ◆販売サイト

オフィスにの本店：https://office-nino.co.jp/honten/ ◆ストリーミング・ダウンロード

※7月2日（水）〜各音楽配信サービスにて開始予定。

同日22:00〜初のStationheadリスニングパーティー開催！

https://office-nino.co.jp/news0626/

※ファンクラブ会員でない方も参加可能。