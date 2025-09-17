工藤静香「地味な投稿ですが」炊飯器で調理した一品披露「絶対美味しい」「早速真似します」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】歌手の工藤静香が17日、自身のInstagramを更新。炊飯器で調理した一品の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】工藤静香、炊飯器で作った一品
工藤は「サツマイモをいただいてほぼ毎日食べているのですが、この食べ方が1番おいしい」と絶賛し、「地味な投稿ですが、あまりにもおいしかったので」と炊飯器で調理したサツマイモの様子を公開。「単独で炊いた方が、サツマイモって感じでした」と調理のコツを明かしている。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しい」「早速真似します」「レシピ知りたい」「シンプルが一番」「炊飯器調理は楽チンでいいですね」「やってみたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
