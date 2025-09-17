「ドラゴンクエストI&II」発売記念「ロトのしるし懐中時計」が9月20日プライズで登場
【ドラゴンクエスト AM ロトのしるし懐中時計 ～HD-2D版DQI＆II発売記念デザイン～】 9月20日 展開開始予定
タイトーは「ドラゴンクエスト AM ロトのしるし懐中時計 ～HD-2D版DQI＆II発売記念デザイン～」をプライズ商品として9月20日に展開開始する。
本製品は「ドラゴンクエストI&II」の発売を記念した、メタリック仕様の懐中時計。ロトの紋章を描いており、文字盤は「ドラゴンクエストI」、「ドラゴンクエストII」それぞれの絵柄を使用している。
◤ #DQ プライズ情報！◢- タイトートイズ (@Taito_Toys) September 17, 2025
HD-2D版 ドラゴンクエストⅠ＆Ⅱの発売を記念してデザインした「懐中時計」が9月20日（土）より新登場‼
重厚感のあるメタリック仕様🐉🔥
約8cmの全2種展開です🎶
▼取扱店舗はこちらhttps://t.co/bA04gTm7UZ#ドラクエ #ドラゴンクエスト #タイトー pic.twitter.com/lgPKees4Oi
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX