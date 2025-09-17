明日の『あんぱん』ミュージカル初日、会場に小さな子どもたちが姿を見せる
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「怪傑アンパンマン」（第124回）が9月18日に放送される。
【写真】公演初日を迎えたのぶ（今田美桜）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第124回あらすじ
のぶは草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れる…。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
