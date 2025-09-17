神田愛花、全身スパンコールのド派手私服で「ぽかぽか」登場 スタジオ＆視聴者驚き「輝きすぎ」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/09/17】フリーアナウンサーの神田愛花が、17日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。全身スパンコールの私服姿で登場し、スタジオを驚かせた。
【写真】スタジオ＆視聴者驚き 神田愛花のド派手衣装
この日、全身シルバースパンコールのセットアップ姿で登場した神田。MCを務めるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑と岩井勇気からは「すごっ」「神田まばゆい」とツッコまれると、神田は「訳ありまして、冒頭は私服の全身スパンコールで！」と説明した。
岩井は「私服でこれを持っているっていう（笑）」と衣装ではなく、神田の私服であることに驚き。神田は「昼間光るか心配だったんですけど、光ってますね！嬉しい」と満足した様子だった。
その後、番組内では「イッツニューヨーク」と題し、写真を見てニューヨークかそれ以外の場所かを見分ける神田考案のクイズを実施。神田は、輝くスパンコールコーディネートにピンクの派手なカチューシャを合わせ、ノリノリで進行をしていた。
また、生放送前には自身のInstagramでも「最初のコーナーだけ、私服の全身スパンコールで登場します。途中からちゃんと衣装に着替えますからご安心を」と呼びかけていた。
この放送に視聴者からは「輝きすぎ」「びっくりした（笑）」「私服なの！？」と驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
