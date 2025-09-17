ヘラヘラ三銃士・まりな、夫手作りペペロンチーノ公開 “ベロベロ”時のエピソードも披露「美味しそう」「素敵」
【モデルプレス＝2025/09/17】3人組YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のまりなが9月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫が手作りしたペペロンチーノの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】まりな、高クオリティな夫の手料理
まりなは「昨日旦那さんが作ってくれたペペロンチーノ」とほうれん草やきのこ、ベーコンなどの具材がたっぷりと入ったペペロンチーノの写真を公開。「ちなみにベロベロでウルトラ終わって いつも飲めないけど寝る前に水素飲ませしもらって寝たら二日酔いなしで パスタもりもりいけました（原文ママ）」と夫の気遣いを明かした。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛妻家すぎる」「幸せそう」「料理上手」「羨ましい」「素敵な旦那さん」といったコメントが寄せられている。
まりなは2023年8月に行われたイベントで、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆まりな、夫手作りのペペロンチーノを披露
