『推し上司』第2弾、主題歌は主演・鈴木愛理が歌う！ 高野洸、ゆりやんら前作キャストも出演へ
10月8日スタートのドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系／毎週水曜24時30分）の主題歌が、主演の鈴木愛理が歌う「一生☆キミ推し」に決定。併せて、前作に引き続き、高野洸、ゆりやんレトリィバァ、オーイシマサヨシ、末吉9太郎が出演することが発表されたほか、第1話の場面写真も解禁された。
【写真】イケメンすぎる！ 新・推し上司に八木勇征 『推しが上司になりまして フルスロットル』第1話場面写真
本作は、2023年10月に放送されたドラマ『推しが上司になりまして』のシリーズ第2弾。原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなる。
主演は前作に続いて鈴木愛理。アパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している主人公・南愛衣（みなみあい）役を務める。
愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役を八木勇征（FANTASTICS）が演じるほか、加藤茶、濱津隆之、かなで（3時のヒロイン）、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、パンツェッタ・ジローラモ、IKKOといった多彩なキャストが出演する。
この度、本作の主題歌が、主演の鈴木愛理が歌う「一生☆キミ推し」に決定。前作に続き、シンガーソングライターの大石昌良が手掛け、明るくアップテンポな曲調に推しへの想いをたっぷりと詰め込んだ、推しがいる人の共感を呼ぶ楽曲となっている。なおエンディング映像では、出演者がこの主題歌に乗せてダンスを披露。可愛らしく、思わず真似したくなる振り付けにも注目だ。
鈴木は、主題歌について「前回は主人公が“推しは神だ”といって崇めていましたが、今回は“推しは星だ”といって自分を導いてくれる星のような存在と思っています。なので、所々に星が散りばめられている楽曲が仕上がりました。存在自体がずるい推しに振り回されて、息できない！もーう！どういうつもり！好き！無理！っていう感情が爆発した曲。⼀度聴いたら忘れないキラーフレーズも必見です」とアピール。
さらに、前作に引き続き、高野洸、ゆりやんレトリィバァ、オーイシマサヨシ、末吉9太郎の出演が決定。高野と末吉は前回と同じ役を務める。
原作コミックにも登場する、旬の俳優仲間・桜木和樹役に、ドラマ『過保護な若旦那様の甘やかし婚』(MBS) で主演を務め、舞台『WAR BRIDE −アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン−』では戦場ジャーナリスト役に抜てきされるなど数多くの作品に出演、ソロアーティストとしても活躍する高野洸。
高野は「物語の軸は変わりましたが桜木和樹がまた登場し、世界線が同じであるんだということにも面白さを感じています。撮影では、劇中劇を本格的に撮ったりして、楽しませてもらいました。そちらも是非ご注目ください！」とメッセージ。
エンターテイナー・ゆりやんフレンチブル役に、ゆりやんレトリィバァ。ゆりやんは芸人として世界に挑戦するため活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移し、今年「YURIYAN RETRIEVER」名義でソロアーティストとしてメジャーデビュー、さらには2026年に初監督を務めた映画『禍禍女』の公開を控えるなど、多彩な活躍ぶりを見せている。
ゆりやんは「今回はパラレルワールドみたいな気持ちで不思議でした！アメリカで活躍することを夢みるゆりやんレトリィバァが、フランスで活躍することを夢みるゆりやんフレンチブルを演じます！」とコメント。
旬の父・高代慶次郎役に、シンガーソングライター＆弾き語リスト【大石昌良】、バンド【Sound Schedule】、アニソンシンガー【オーイシマサヨシ】、デジタル・ロック・ユニット【OxT】と、4つの顔を持つオーイシマサヨシ。TVアニメ『空色ユーティリティ』のオープニング主題歌「主人公になろう！feat.鈴木愛理」を手掛けるほか、さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブを控えるなど、多方面で活躍中だ。
オーイシは、自身が手掛けた主題歌について「息ができないほどの抗えない推しの魅力を歌った歌になってますので、⼀緒に呼吸困難になりましょう（笑）」とユーモラスに呼びかける。
そして愛衣のマンションの住人役に、末吉9太郎。末吉は“アイドルオタクあるある”動画が反響を呼び、SNSの総フォロワー数は100万人を突破、若い世代に話題となったポーズ「入れ違いグッジョブ」を生み出すなどマルチに活躍しているインフルエンサーだ。
末吉は「推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんな嬉しい事ある？前作とは世界線違うのに引き続き同じマンションに住んでる自分怖過ぎて笑う。今回僕喋らないから頑張って見つけてください（笑）」と語っている。
ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』は、テレビ東京系にて10⽉8⽇より毎週⽔曜24時30分放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高野洸（桜木和樹役）
推し上司が再び！ということでとても楽しみにしていました。個人的には、物語の軸は変わりましたが桜木和樹がまた登場し、世界線が同じであるんだということにも面白さを感じています。撮影では、劇中劇を本格的に撮ったりして、楽しませてもらいました。そちらも是非ご注目ください！
■ゆりやんレトリィバァ（ゆりやんフレンチブル役）
前回に引き続き出演させていただきとても光栄です！ありがとうございます！今回はパラレルワールドみたいな気持ちで不思議でした！アメリカで活躍することを夢みるゆりやんレトリィバァが、フランスで活躍することを夢みるゆりやんフレンチブルを演じます！ぜひご覧ください！推し、ほしい！！！！！！
■オーイシマサヨシ（高代慶次郎役）
鈴木愛理さんが歌う主題歌「一生☆キミ推し」を書かせていただきました！息ができないほどの抗えない推しの魅力を歌った歌になってますので、⼀緒に呼吸困難になりましょう（笑）。なんと役者としてもドラマに出演させていただいております！ぜひオンエアをお楽しみに！
■末吉9太郎（愛衣のマンションの住人役）
推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんな嬉しい事ある？愛理ちゃん演じる南愛衣ちゃんと同じマンションの住人役で出ます！前作とは世界線違うのに引き続き同じマンションに住んでる自分怖過ぎて笑う。今回僕喋らないから頑張って見つけてください（笑）。それにしても愛理ちゃん可愛かったな。僕の人生ピークだな。放送お楽しみに！
【写真】イケメンすぎる！ 新・推し上司に八木勇征 『推しが上司になりまして フルスロットル』第1話場面写真
本作は、2023年10月に放送されたドラマ『推しが上司になりまして』のシリーズ第2弾。原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなる。
愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役を八木勇征（FANTASTICS）が演じるほか、加藤茶、濱津隆之、かなで（3時のヒロイン）、見津賢、古田愛理、福澤侑、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチ、ゆうたろう、東雲うみ、パンツェッタ・ジローラモ、IKKOといった多彩なキャストが出演する。
この度、本作の主題歌が、主演の鈴木愛理が歌う「一生☆キミ推し」に決定。前作に続き、シンガーソングライターの大石昌良が手掛け、明るくアップテンポな曲調に推しへの想いをたっぷりと詰め込んだ、推しがいる人の共感を呼ぶ楽曲となっている。なおエンディング映像では、出演者がこの主題歌に乗せてダンスを披露。可愛らしく、思わず真似したくなる振り付けにも注目だ。
鈴木は、主題歌について「前回は主人公が“推しは神だ”といって崇めていましたが、今回は“推しは星だ”といって自分を導いてくれる星のような存在と思っています。なので、所々に星が散りばめられている楽曲が仕上がりました。存在自体がずるい推しに振り回されて、息できない！もーう！どういうつもり！好き！無理！っていう感情が爆発した曲。⼀度聴いたら忘れないキラーフレーズも必見です」とアピール。
さらに、前作に引き続き、高野洸、ゆりやんレトリィバァ、オーイシマサヨシ、末吉9太郎の出演が決定。高野と末吉は前回と同じ役を務める。
原作コミックにも登場する、旬の俳優仲間・桜木和樹役に、ドラマ『過保護な若旦那様の甘やかし婚』(MBS) で主演を務め、舞台『WAR BRIDE −アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン−』では戦場ジャーナリスト役に抜てきされるなど数多くの作品に出演、ソロアーティストとしても活躍する高野洸。
高野は「物語の軸は変わりましたが桜木和樹がまた登場し、世界線が同じであるんだということにも面白さを感じています。撮影では、劇中劇を本格的に撮ったりして、楽しませてもらいました。そちらも是非ご注目ください！」とメッセージ。
エンターテイナー・ゆりやんフレンチブル役に、ゆりやんレトリィバァ。ゆりやんは芸人として世界に挑戦するため活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移し、今年「YURIYAN RETRIEVER」名義でソロアーティストとしてメジャーデビュー、さらには2026年に初監督を務めた映画『禍禍女』の公開を控えるなど、多彩な活躍ぶりを見せている。
ゆりやんは「今回はパラレルワールドみたいな気持ちで不思議でした！アメリカで活躍することを夢みるゆりやんレトリィバァが、フランスで活躍することを夢みるゆりやんフレンチブルを演じます！」とコメント。
旬の父・高代慶次郎役に、シンガーソングライター＆弾き語リスト【大石昌良】、バンド【Sound Schedule】、アニソンシンガー【オーイシマサヨシ】、デジタル・ロック・ユニット【OxT】と、4つの顔を持つオーイシマサヨシ。TVアニメ『空色ユーティリティ』のオープニング主題歌「主人公になろう！feat.鈴木愛理」を手掛けるほか、さいたまスーパーアリーナでのワンマンライブを控えるなど、多方面で活躍中だ。
オーイシは、自身が手掛けた主題歌について「息ができないほどの抗えない推しの魅力を歌った歌になってますので、⼀緒に呼吸困難になりましょう（笑）」とユーモラスに呼びかける。
そして愛衣のマンションの住人役に、末吉9太郎。末吉は“アイドルオタクあるある”動画が反響を呼び、SNSの総フォロワー数は100万人を突破、若い世代に話題となったポーズ「入れ違いグッジョブ」を生み出すなどマルチに活躍しているインフルエンサーだ。
末吉は「推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんな嬉しい事ある？前作とは世界線違うのに引き続き同じマンションに住んでる自分怖過ぎて笑う。今回僕喋らないから頑張って見つけてください（笑）」と語っている。
ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』は、テレビ東京系にて10⽉8⽇より毎週⽔曜24時30分放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高野洸（桜木和樹役）
推し上司が再び！ということでとても楽しみにしていました。個人的には、物語の軸は変わりましたが桜木和樹がまた登場し、世界線が同じであるんだということにも面白さを感じています。撮影では、劇中劇を本格的に撮ったりして、楽しませてもらいました。そちらも是非ご注目ください！
■ゆりやんレトリィバァ（ゆりやんフレンチブル役）
前回に引き続き出演させていただきとても光栄です！ありがとうございます！今回はパラレルワールドみたいな気持ちで不思議でした！アメリカで活躍することを夢みるゆりやんレトリィバァが、フランスで活躍することを夢みるゆりやんフレンチブルを演じます！ぜひご覧ください！推し、ほしい！！！！！！
■オーイシマサヨシ（高代慶次郎役）
鈴木愛理さんが歌う主題歌「一生☆キミ推し」を書かせていただきました！息ができないほどの抗えない推しの魅力を歌った歌になってますので、⼀緒に呼吸困難になりましょう（笑）。なんと役者としてもドラマに出演させていただいております！ぜひオンエアをお楽しみに！
■末吉9太郎（愛衣のマンションの住人役）
推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんな嬉しい事ある？愛理ちゃん演じる南愛衣ちゃんと同じマンションの住人役で出ます！前作とは世界線違うのに引き続き同じマンションに住んでる自分怖過ぎて笑う。今回僕喋らないから頑張って見つけてください（笑）。それにしても愛理ちゃん可愛かったな。僕の人生ピークだな。放送お楽しみに！