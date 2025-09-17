川崎希の0歳次女が「美人さんのお目目」「顔が整ってきた」と話題 アレクサンダーに「そっくり」の声も
【モデルプレス＝2025/09/17】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが9月16日、自身のInstagramを更新。生後2ヶ月の次女・ググちゃんの成長ぶりを公開し、話題を呼んでいる。
アレクサンダーは「今日のググです」として次女の近況を報告。「このまま爆毛になるのかな？」と髪の毛の成長について綴り、動物の絵柄がついた白い服を着たググちゃんの愛らしい表情を公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「美人さんのお目目」「顔が整ってきましたね」「パパにそっくり」「美人さん確定ですね」といった声が上がっている。
アレクサンダーは2013年2月に実業家でタレントの川崎希と結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
