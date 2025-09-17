◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝９月１７日、栗東トレセン

函館スプリントＳ、ＣＢＣ賞で連続２着と充実ぶりが光るジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は高倉稜騎手（レースは武豊騎手）を背に坂路を単走。リズムの良いフットワークで軽快に脚を伸ばし、５４秒９―１２秒４をマークした。武英調教師は「（全体時計は）気持ち１、２秒速くなったけど、動きは良かった。夏の疲れも大きく残っていないし、順調にきています」と納得の表情を浮かべた。

前走のＣＢＣ賞は３コーナー手前でスムーズさを欠いて行きたがってしまったが、直線でしぶとく脚を伸ばして勝ち馬とは半馬身差。トレーナーは「あれが痛かったですね。ちょうどスピードに乗ってきたところだったので。競馬なので仕方ないですが、ためて脚を使えるのが分かりました」と悔しさをにじませつつ、収穫を口にする。

初のＧ１挑戦だが、６戦して４勝、２着２回の芝１２００メートルに加えて、３戦３勝の中山と舞台相性は抜群。層の厚いメンバーでも、能力を発揮できればチャンスは十分だ。指揮官は「少しずつテンション面も大人になってきて、充実しています。（今回は）３戦３勝の中山ですし、１２００メートルは連対率１００％ですからね」と力を込めた。