2人組YouTuberの「おるたなChannel」が2025年9月15日に動画を投稿し、8年間拠点としていた「おるたなハウス」の家賃が5万円値上げすることが突然通知されたと明かした。

「出てってほしいから値上げ...」

動画では、メンバーのないとさんと渋谷ジャパンさんが揃って出演。「本当に一大事。緊急で撮っております」と言いつつ、「もしかしたら多分同じ状況になってる人たちも多いと思うんで、参考になればな」と明かした。

ないとさんによると、前日に届いた封筒が、「おるたなハウスにいられなくなってしまう内容」だったとのこと。そこには「近年、租税公課・公共料金をはじめ物価の上昇に伴い、諸費用が増加してまいりました」「やむを得ず値上げをせざるを得ない状況となりました」と書かれていたといい、11月分からの家賃値上げ額は「5万円」だったと報告した。

家賃の急な値上げ現象が起こっていることはないとさんもニュースなどで見ていたとのこと。「場合によっては外国人のオーナーに代わって全部民泊にしたいから、だからもう出てってほしいから値上げするみたいなこともあって」と説明していた。

「いきなり5万は厳しいです」

一方、この「5万円」という値上がりにないとさんは「普通に考えて結構キツい」と嘆き。渋谷さんによると、「YouTubeは言うて下がってるもんね」と仕事の収入は「厳しい状況」とのこと。

そのため、ないとさんは管理会社に電話をし、「いきなり5万は厳しいです」「間くらいでどうですかね」と交渉したとのこと。まだ結果は出ていないとのことだが、交渉が成立した場合はこの場所で「おるたなハウス」が存続すると明かしていた。

この動画のコメント欄には、「賃料5万値上げは横暴すぎる」「年数たって古くなるのに賃料あがるのきつい...」という声が集まっていた。