◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。３試合ぶりの５０号を放ち、史上６人目の２年連続５０本塁打を達成した。大谷は投手としてこの日の初回に５０奪三振に到達しており、史上初の５０奪三振＆５０本塁打の二刀流「５０―５０」も成し遂げた。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、５０本塁打を記録して投手として奪三振を記録したのは大谷を除けば、１９２１年に５９本塁打＆３奪三振のベーブ・ルースだけだという。

４―６の８回先頭で迎えた４打席目、２番手右腕ロバートソンの９０・２マイル（約１４５・２キロ）の内角高めカットボールを振り抜くと、打球速度１１３・４マイル（約１８２・５キロ）、角度３７度で発射された打球は、高々と舞い上がり、右翼ブルペンに飛び込んだ。

３年連続の本塁打王に向けては９日（同１０日）にリーグ最速で５０号到達したライバルのシュワバーが前日１５日（同１６日）に２位の大谷の目の前で３戦連発となる５３号を放ち、４本差をつけていたが、直接対決第２ラウンドでは大谷が“やり返し弾”で再び３本差に迫った。

大谷が「ＤＨよりスムーズに打席が過ごせる」と話す二刀流出場の日では８月６日（同７日）の本拠地・カージナルス戦以来、今季４本目のアーチ。投手として初回に注目の初対決となったシュワバーにメジャー公式戦では自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）を計測するなどして見逃し三振に封じ、今季５０奪三振をマーク。そして今度は打者として力を見せつけた。

１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦では今季球団最長となる飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）の４９号特大ソロ。偉業達成に王手をかけ、ロバーツ監督も「（２年連続５０号は）とても難しいことだし、そうそう起こることではない。それだけ翔平が特別な選手だということだ」と期待していた。ホームの大観衆の前で、大谷は改めて特別であることを証明した。

◇大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ５０本

◇２年連続５０本塁打の達成者

▽Ｂ・ルース（ヤンキース） １９２０〜２１年／２７〜２８年 ５４、５９本／６０、５４本

▽Ｍ・マグワイア（アスレチックス、カージナルス） １９９６〜９９年 ５２、５８、７０、６５本

▽Ｋ・グリフィー（マリナーズ） １９９７〜９８年 ５６、５６本

▽Ｓ・ソーサ（カブス） １９９８〜０２年 ６６、６３、５０、６４本

▽Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ） ２００１〜０２年 ５２、５７本

▽大谷翔平（ドジャース） ２０２４〜２５年 ５４、５０本