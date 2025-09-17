「本当にうちの子ですか！？」引っ込み思案で泣き虫な娘の『幼稚園での姿』に母、びっくり

今回は友人Aの体験談をご紹介します。

幼稚園に通う娘。人見知りで泣き虫な印象が強く、心配をしていたAでしたが──。

引っ込み思案で泣き虫な娘

娘は引っ込み思案で泣き虫である、という思い込みが、私の中に強く残っていたのかもしれません。しかし、娘は私の知らないところで、ちゃんと成長していたのです。

後日、同級生のママ友にも「Nちゃんってしっかりしてるよね」と言われ、あらためてその事実を実感しました。

「今の娘の姿」をちゃんと見て、しっかり受け止めていこう。そう思わせてくれた出来事でした。

【体験者：50代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。