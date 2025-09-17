Ado×サンリオコラボのキャラクターグッズ！大丸梅田店「キャラコレ」アドローザトルマリィ ポップアップショップ
歌い手Adoとコラボしたサンリオキャラクター「アドローザトルマリィ」の期間限定ポップアップストア「Adorozatorumary POP-UP SHOP」が、大丸梅田店5F「キャラコレ」にて、2025年9月16日(火)よりスタート！
ポップアップストア先行発売となる新グッズをはじめ、さまざまなグッズが登場します☆
大丸梅田店 キャラコレ「Adorozatorumary POP-UP SHOP」
開催期間：2025年9月16日(火)〜10月6日(月)
営業時間：10:00〜20:00 ※最終日は17:00まで
開催場所：大丸梅田店5F「キャラコレ」（大阪府大阪市北区梅田3-1-1）
【入場についての案内】
※混雑状況に応じて整理券の配布など、入場の制限をする場合があります
※入場待機列が伸びた場合は、時間帯付き整理券を配布する可能性があります
※混雑した場合は近隣店舗の迷惑にならないよう配慮をしてください
※当日の状況は、X（＠marimocraft_eve) にて案内されます
大丸梅田店で、サンリオと歌い手Ado氏とのコラボレーションで生まれたキャラクター「アドローザトルマリィ」の「Adorozatorumary POP-UP SHOP」を開催！
「アドローザトルマリィ」は、新しいキャラクターを創造する研究所「SANRIOLABO〜サンリオ研究所〜」を舞台に、歌い手Adoとのコラボレーションによって生まれた“実験二足式創作固有体” です。
そんな「アドローザトルマリィ」のポップアップショップでは、イベント先行発売アイテム3種類を含む、数多くのグッズが登場！
さらに、税込み3,300円以上購入すると、購入特典として「ポストカード」がプレゼントされます☆
購入特典「ポストカード」
「Adorozatorumary POP-UP SHOP」にて税込み3,300円以上購入された方に、「ポストカード」を1点プレゼント。
「アドローザトルマリィ」のキュートさが溢れるポストカードです☆
※マリモクラフトオンラインショップでの購入分については、ノベルティの配布対象外です
先行販売：ぬいぐるみエコバッグ
価格：4,070円（税込）
サイズ：ぬいぐるみ：W122×H155×D85mm、エコバッグ：W26×H49×D18mm（持ち手含）
「アドローザトルマリィ」が大きくプリントされた、かわいいエコバッグ。
裏面は、ロゴとマイクのワンポイントイラストを使用したシンプルなデザインです☆
手のひらにちょこんと乗るサイズの「アドローザトルマリィ」のぬいぐるみには、カラビナが付いています。
ちょっとした買い物にぴったりサイズのエコバッグ！
「アドローザトルマリィ」といっしょにショッピングが楽しめます。
先行販売：メタリール
価格：1,210円（税込）
サイズ：約W36×H110ｍｍ
センターに「アドローザトルマリィ」をデザインした、メタリール。
裏面には、歌を歌っている様子が描かれています☆
鍵やパスケースをつなげて、迷子防止に便利なグッズです。
先行販売：ソックス
価格：660円（税込）
サイズ：約W85×H200mm（サイズ：23〜24cm）
左右デザイン違いがおしゃれなソックス。
「アドローザトルマリィ」のファッションアイテムです。
ブルーを基調した靴下は、コーディネートのポイントとなってくれます。
※いずれも一般発売は2025年10月上旬を予定。雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップ・各種ECサイト等で販売予定です
アクリルスタンド マイク
価格：1,650円（税込）
「アドローザトルマリィ」をデザインしたアクリルスタンド。
マイクスタンドを使うクールな姿がデザインされています。
Tシャツ マイク
価格：2,860円（税込）
ライブやフェスなど、音楽イベントに着ていきたいTシャツ！
マイクを持つ「アドローザトルマリィ」のデザインです。
トートバッグ
価格：4,070円（税込）
ギターを抱える「アドローザトルマリィ」がトートバッグに！
普段使いにぴったりのグッズです。
フラットポーチ マイク
価格：1,980円（税込）
シンプルデザインのフラットポーチ。
バッグの中を、キュートに整理整頓してくれます☆
豆巾着 ワンポイント
価格：660円（税込）
表、裏面で異なるデザインを使用したブルーの豆巾着。
キャンディなど、小さなものの持ち歩きに便利です☆
ゆらゆらアクリルキーホルダー A
価格：1,100円（税込）
ポップなデザインがキュートなゆらゆらアクリルキーホルダー。
バッグなどにぶら下げて、ゆらゆら揺れるかわいい姿に癒やされます。
メガネケース
価格：1,430円（税込）
めがねをかわいらしく持ち歩ける、メガネケース。
「アドローザトルマリィ」をデザインしためがね拭き付きです。
ガーゼミニタオル ちらし
価格：770円（税込）
プチギフトにもぴったりのガーゼミニタオル。
「アドローザトルマリィ」の様々な表情が楽しめるデザインです☆
※いずれのアイテムも数量限定です。品切れの場合があります
オンラインショップでの販売について
注文受付期間：2025年9月16日(火)10:00〜10月6日(月)23:59
オンラインショップURL：https://marimocraft-shop.com/shops/adorozatorumar
マリモクラフトオンラインショップでも、期間限定で「Adorozatorumary POP-UP SHOP」のグッズを一部購入可能です。
遠方でポップアップショップへ出かけられない方など、グッズが気になる方はこちらもチェックしてくださいね☆
※マリモクラフトオンラインショップ購入分については、ノベルティ配布対象外です
※ご注文完了後のお客様都合によるキャンセル・返品・交換は一切不可
※なくなり次第終了
※日本国内への配送のみ
※商品画像はイメージです
※その他、配送や決済、返品についての詳しい情報は、オンラインショップを確認ください
Adoとサンリオがコラボした、クールでかわいい「アドローザトルマリィ」のポップアップショップ！
「Adorozatorumary POP-UP SHOP」は、2025年9月16日(火)から10月6日(月)まで、大丸梅田店5F「キャラコレ」にて開催です。
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656826
