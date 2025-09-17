現代人が抱える悩みのひとつに「姿勢の悪さ」がある。姿勢の悪さは見た目の印象だけでなく、肩こりや腰痛、集中力の低下など、生活全般にさまざまな影響を及ぼす可能性があり、あなどれない。



【調査結果】あなどってはいけない「姿勢が悪さ」 女性の大多数が自覚あり！

インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、マシン専門ピラティススタジオ「the SILK（ザ シルク）」と共同で、全国の女性250人を対象に「姿勢」についてのアンケートを実施。8割弱（77.6%）が「自分の姿勢が悪いと感じたことがある」と回答した。



姿勢の悪さを感じる瞬間では「仕事中、PC作業に熱中しているとき」（20代）、「スマホを見ているとき」（40代）などの声が。ほかには「鏡で自分を横から見たとき」（10代）、「写真を撮った時に傾いている」（40代）など、自分の姿を客観的に見て気付くこともあるようだ。



また、姿勢が悪いと感じている女性のうち、7割強（74.2％）が「姿勢の悪さで生活や健康に支障が出ている」と回答。肩こりや腰痛などの痛みから、体の疲れやすさや呼吸のしにくさまで、体のいたるところの症状が寄せられた。



（よろず～調査班【ライフ】）