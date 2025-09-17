『あんぱん』ピアノ演奏メイキング公開 Mrs. GREEN APPLE大森元貴・たくちゃん、低音ビブラートに「アンパンマンがカッコよく聴こえる」
連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式インスタグラムが17日に更新。作曲家・いせたくやを演じているMrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）のピアノ演奏メイキングシーンを公開した。
【動画】大森元貴・たくちゃん『怪傑アンパンマン』歌唱シーンのメイキング
投稿で「#あんぱんオフショット」「たくちゃんピアノ演奏メイキング」と紹介。「たくやがのぶに聴いてほしいという、『怪傑アンパンマン』のテーマ」「#大森元貴 さんののびやかな歌声が、スタジオ中に響き渡りました」とコメントした。大森演じるいせがピアノの弾き語りを披露。今田美桜が演じる朝田のぶが、ピアノの隣でほほ笑みながら聞き入っている動画となっている。
この投稿にファンから「アンパンマン アンパンマン 耳から離れません」「またたくちゃんの歌声をきく事ができて嬉しいし、元気になります」「心に響く歌声でした」「貴重なピアノと歌唱場面」「アンパンマンがカッコよく聴こえる」「わぁ こうゆうメイキング嬉しいです」「低音ビブラート素敵です」「たくちゃんの歌声もダンディーで素敵」など歓喜のコメントが続々と寄せられている。
『あんぱん』は、中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説。アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。朝田のぶを今田美桜、柳井嵩を北村匠海。CM音楽や映画・テレビ・ラジオの劇音楽を多数作曲する作曲家・いせたくや役を大森元貴が演じている。
