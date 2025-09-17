ミャクミャク×横浜のお友達・トゥンクトゥンク×崎陽軒で「パイナップルケーキ」登場
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクと、2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の公式キャラクター・トゥンクトゥンクがコラボした初の公式ライセンス商品として、『崎陽軒 横濱パイナップルケーキ 黒糖』が登場する。
【画像多数】ミャクミャクとトゥンクトゥンクのコラボ商品
トゥンクトゥンクについては、8月の「TICAD Business Expo & Conference」でミャクミャクと2ショットが実現し、「ミャクミャクに新しいお友達」と」紹介されていた。
『崎陽軒 横濱パイナップルケーキ 黒糖』は、大阪・関西万博の盛り上がりを、次の万博となる「GREEN×EXPO 2027」へと想いをつなぐ取り組みとして、パッケージにミャクミャクとトゥンクトゥンクが並んでデザインされ、2つの万博を象徴する特別な商品となる。
濃厚なパインジャムを、バターと沖縄県産の黒糖を練り込んだ生地で包み焼き上げた。生地はしっとりとした食感で、黒糖の深い味わいと、口いっぱいに広がるパイナップルの風味が特長の崎陽軒オリジナルパイナップルケーキが楽しめる。
■商品名
2025年大阪・関西万博＆2027年国際園芸博覧会＆崎陽軒
横濱パイナップルケーキ 黒糖
価格 ：6個入 1200円（税込）
発売日 ：2025年9月23日（火）
賞味期限 ：製造日含め91日
取扱店舗 ：神奈川・東京を中心とした崎陽軒直営約160店舗、崎陽軒 通信販売、
一部委託店舗、EXPO 2027 オフィシャルストア、EXPO 2027オフィシャルオンラインストア
（C）Expo2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
（C）Expo2027 2027年国際園芸博覧会公式ライセンス商品
