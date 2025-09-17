しゃぶしゃぶ用調味料にアジアン風つけだれ ダイショー

ダイショーは2025年秋冬新製品として食品（グロサリー）売場向けのしゃぶしゃぶ用調味料3品を9月1日から発売している。つけだれ2品とスープ1品を提案する。

同社は今回、火鍋とトムヤムクンをヒントに新しいしゃぶしゃぶのつけだれを開発。「麻辣火鍋風しゃぶしゃぶつけだれ」「トムヤムクン風しゃぶしゃぶつけだれ」を新発売した＝写真。アジア料理やエスニック料理を好む20〜40代をメーンターゲットに提案する。

「麻辣火鍋風しゃぶしゃぶつけだれ」は、ポークの旨みに豆板醤のコクを加え、唐辛子、花椒の辛味、クミン、八角、シナモン、クローブ、ナツメグなどの豊かな香りを利かせた。

「トムヤムクン風しゃぶしゃぶつけだれ」は、エビの旨みに赤唐辛子の辛味とレモン果汁の爽やかな香りを利かせた。2品ともに230g、税込み希望小売価格291円。

同社はさらに「孤独のグルメ 井之頭五郎の魚介とんこつしゃぶしゃぶ鍋スープ」のパッケージをリニューアルした。とんこつのコクに天日塩のまろやかな旨みと煮干しや真鯛だしの風味を利かせた濃縮タイプのしゃぶしゃぶ用スープ。24年度に期間限定で販売したタイアップ商品を新デザインで提案する。700g、同415円。