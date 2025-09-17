「凄すぎ！！」TDLで“過去一”の感動を報告「これだからディズニーはやめられない」

料理研究家の桜井奈々が16日に自身のアメブロを更新。東京ディズニーランドで体験した“過去一”の感動を報告した。

この日、桜井は「昨日ディズニーランドであまりにも過去一感動の衝撃が、、、ありすぎたので」と報告。「行くたびに小さな感動をあらゆる方向からくれるのがディズニーですが」「一足先に駐車場に向かった夫が何やら騒いでいる 何？何？と車に近づいたら、、ワイパーに挟んでありました」とバースデーシールの写真を公開した。

続けて「衝撃 駐車場にある車にこんなことしてくれるのー！！！？？車内のバルーンプレゼント見えた？！」と驚いた様子でコメント。「凄すぎ！！想像の上を超えていくサービス精神」と述べ「ちょっとランドで色々あり私メンタル削がれたおしていたものの」「シール見て泣けた」と心境をつづった。

また「小さな優しさって誰かを救うんですよね」といい「心に余裕を持って周りを見渡して気を配れる人間で自分もいたいと思います」とコメント。最後に「これだからディズニーはやめられない また行こう！！感謝」と大満足な様子でつづり、ブログを締めくくった。