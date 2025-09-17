Xiaomiは、9月中にも最新のフラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17」シリーズを発表する。中国向けとなり、SNSのWeiboで外観の動画などが公開された。

「Xiaomi 17」シリーズのラインアップは、「Xiaomi 17」「Xiaomi 17 Pro」「Xiaomi 17 Pro Max」になる。クアルコムが予告する新型チップセット「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載する。

ライカと共同開発するカメラを搭載する。「Xiaomi 17 Pro」「Xiaomi 17 Pro Max」には「マジックバックスクリーン」（直訳、原文では妙享背屏）と名付けられたサブディスプレイが用意される。Weiboで披露された動画では、背面のメインカメラの横にディスプレイが用意されており、時計や写真などを表示できる様が示されている。

シャオミでは、アップルのiPhoneをベンチマークに製品開発を続けており、「iPhone 17シリーズの成功は誰もが目にしている」としつつ、同世代・同レベルのiPhoneに匹敵する自信があるとしている。なお、先代の「Xiaomi 15」は今春、日本国内でも発売された。今回の予告によって、名称のナンバリングは「16」を用いず、「Xiaomi 17」と名付けられていることも目を引く点のひとつ。

シャオミは24日にグローバル向け発表会を予定しており、そちらでは「Xiaomi 15T」シリーズが発表されるという。Xiaomi 15Tシリーズは日本国内でも発売される。