『行列のできる相談所』明石家さんまMCの特番で復活へ レギュラー放送終了から半年
日本テレビ系『行列のできる相談所』が「復活スペシャル」として9月26日午後9時から放送されることが17日までに、分かった。同番組の公式サイトで明かされた。
【比較写真】懐かしすぎ…磯野貴理子や弁護士軍団などレギュラー陣の23年前と現在
同局によると、お笑い芸人の明石家さんまをスペシャルMCに迎え、詳細は後日発表するという。
同番組は『行列のできる法律相談所』として2002年4月にレギュラー放送を開始。MCや出演者の変遷を経て、21年には『行列のできる相談所』に番組名を変更した。今年3月30日に生放送で3時間SPを放送し、23年の歴史に幕を下ろしていた。
