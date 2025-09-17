あすにもダブル台風に警戒　フィリピン付近に『２つの台風のたまご』発生　暴風域ともなう予想も…今後の発達と動きに注目【台風情報　気象庁】

フィリピン付近に２つの熱帯低気圧（ａとｂ）が発生しました。いずれも１８日には台風に発達する可能性があり、気象庁は２つの「台風のたまご」の今後の進路予想をはじめています。



◆熱帯低気圧ａ



気象庁によりますと、１７日午前９時、熱帯低気圧の中心はルソン島に位置し、西北西へ時速１５キロメートルで進んでいます。



中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。





この熱帯低気圧は、１８日午前９時には南シナ海へ進み台風へと発達するとみられています。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなる見込みです。その後、１９日にかけて西北西に時速約１５キロメートルで進んで、２０日午前９時には再び熱帯低気圧に変わると予想されています。中心気圧は１００４ヘクトパスカル、予報円の半径は２６０キロメートルと大きく広がっています。◆熱帯低気圧ｂ沖縄の南で暴風域伴う予想いっぽう、１７日午前９時、もうひとつの熱帯低気圧がフィリピン付近にできていて、西北西へ時速１５キロメートルで進んでいます。中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。この熱帯低気圧は、１８日午前９時にはフィリピンの東で、台風へと発達するとみられています。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが見込まれています。台風になったあとには勢力を強めながら北北西、もしくは西北西へすすむ見通しで、２０日午前９時には中心気圧は９９８ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルの予想です。さらに２２日午前９時には、沖縄の南に近づき、中心気圧９８５ヘクトパスカル、最大風速３０メートル、最大瞬間風速４０メートルと、かなり勢力を強める見込みです。この段階では全域５７０キロメートルの暴風域を伴う予想となっています。ただし予報円の半径が４４０キロメートルと大きくなっていて、進路などの予想は変わる可能性があります。最新の台風情報に厳重な警戒と注意が必要です。