「最近、顔似てきた」人気YouTuberの美人妻、息子との最新ツーショットに「めっちゃ似てきてる」の声！
男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんの妻で、モデルの桜井美悠さんは9月16日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開しました。
【写真】桜井美悠、息子とのツーショットに反響！
この投稿にファンからは、「同い年にみえない」「すんごいかわい過ぎる」「めっちゃ似てきてる！」「みゆママかわい過ぎん？」「正面はみゆみゆちゃんで、横顔はギシくんにそっくり」「天使過ぎる」「むちむち」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「同い年にみえない」桜井さんは「最近、顔似てきたって言われるけどほんま？笑 ミニぎしの写真撮ってばっかりやけど、たまには一緒に撮ってもらうの大事やな」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。息子とのツーショットを披露しました。1枚目では、息子を抱いた桜井さんがカメラを見つめ、親子そろってクールな表情をしています。2人ともかわいらしく雰囲気が似ていて、思わずほっこりするショットです。
「めっちゃ、ぎしくんなんやけど！」桜井さんは8月7日の投稿で、「見て、めっちゃ似てない？w」とつづり、ぎしさんと息子の比較ショットを公開。コメントでは、「めっちゃかわいぃ〜似てる」「めっちゃ、ぎしくんなんやけど！」「そっくり！」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
