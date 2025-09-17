モデルの桜井美悠さんは9月16日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：桜井美悠さん公式Instagramより）

男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんの妻で、モデルの桜井美悠さんは9月16日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開しました。

「同い年にみえない」

桜井さんは「最近、顔似てきたって言われるけどほんま？笑　ミニぎしの写真撮ってばっかりやけど、たまには一緒に撮ってもらうの大事やな」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。息子とのツーショットを披露しました。1枚目では、息子を抱いた桜井さんがカメラを見つめ、親子そろってクールな表情をしています。2人ともかわいらしく雰囲気が似ていて、思わずほっこりするショットです。

この投稿にファンからは、「同い年にみえない」「すんごいかわい過ぎる」「めっちゃ似てきてる！」「みゆママかわい過ぎん？」「正面はみゆみゆちゃんで、横顔はギシくんにそっくり」「天使過ぎる」「むちむち」との声が寄せられました。

「めっちゃ、ぎしくんなんやけど！」

桜井さんは8月7日の投稿で、「見て、めっちゃ似てない？w」とつづり、ぎしさんと息子の比較ショットを公開。コメントでは、「めっちゃかわいぃ〜似てる」「めっちゃ、ぎしくんなんやけど！」「そっくり！」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)