末澤誠也、先輩・木村拓哉とのプライベートショット公開「何がどうなってそうなった」「マジでおめでとう！」
Aぇ! groupの末澤誠也さんは9月13日、自身のInstagramを更新。俳優の木村拓哉さんとのプライベートショットを公開しました。
【写真】木村拓哉とのレアショット
コメントでは、「誠也くんが憧れの先輩とランチしてるの見るだけで幸せすぎます」「推しとのランチは、かなりのご褒美タイムですね」「相変わらず、かっこいい」「何がどうなってそうなった経緯を教えてほしい(まじでおめでとう)」「キムタクかっこいいイケメン２人」「素敵な先輩ですね〜」「しかも木村さんが撮ってくださってるんですよね!?」「マジでマジでマジでおめでとう！！！」「完食してから写真なのおもろい」と、歓喜の声が多数上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】木村拓哉とのレアショット
「素敵な先輩ですね〜」「木村さんとランチに行かせていただきました」と報告した末澤さん。投稿には木村さんとのツーショットを1枚載せています。末澤さんは笑顔でピースサインを見せ、写真自体は木村さんが撮ったような構図です。続けて「色んなお話出来て楽しかった」と思いを明かしました。
「最高の夏をありがとうございました！」普段の投稿では仕事のオフショットや自身のイケメンショットを中心に披露している末澤さん。8月17日には「最高の夏をありがとうございました！」とフェスで熱唱する姿を披露していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)