¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ö¸«Åö¤â¤Ä¤«¤ºÌë¤Î¹Á¶è¤ò×Ñ×Ë¤·¤Æ¡×¿Í¤È¤Î±ïºî¤ê¤Î¶Ë°Õ¤Ï¡ÖÁ´ÉôÆÌ¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ê41¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¤ª¤·¤ó¤ê¸¦µæ½ê¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±ïºî¤ê¤Î¶Ë°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¥°¥¤¥°¥¤ÇÉ¤Î¿Í´Ö¤À¤±¤É¡¢¥°¥¤¥°¥¤ÇÉ¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥°¥¤¥°¥¤¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÎÉ¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¤ÎÊý¤¬¡¢1Ç¯´Ö¿²¤«¤»¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡¢¥°¥¤¥°¥¤¤Î1Êâ¤Ç¤¤¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¥°¥¤¥°¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¡¢Á´Éô¤¬¥°¥¤¥°¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¤«¤é²¼Ãå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤¬¡Ö²¼Ãåºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¸«Åö¤â¤Ä¤«¤º¤ËÌë¤Î¹Á¶è¤ò×Ñ×Ë¡Ê¤Ï¤¤¤«¤¤¡Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø²¼Ãå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿ÍÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡×¤ÈÅö¤Æ¤â¤Ê¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£Ä¾ÀÜ´ë¶È¤Ë¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼òÀÊ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤òÃµ¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÌ¤¹¤ë¡ÊÆÍ·â¡Ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤À¤±¤É¡¢ÆÌ¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¥Ð¥«¤À¤«¤é¡£¤½¤ÎÇ¾¤ß¤½¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂ¤Ç²Ô¤°¥¿¥¤¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£Á´ÉôÆÌ¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤óÆÌ¤¹¤ë¤Î¡£Ä¾¤Ç¡×¤È¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡£¡Ö¤ªÌ¾»É¤È¤«¤¿¤Þ¤Ë¤â¤é¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢°ì±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤¿¤À¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â¤Ê¤ó¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¤ªÏÃ¤â¤·¤¿¤¤¤·¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤È¸æ¼Ò¤Î¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¿ÆÏÂÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£