沖田愛加アナInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/17】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が17日、自身のInstagramを更新。妹と東京ディズニーランドを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】沖田愛加アナ、妹顔出しの密着ショット

◆沖田愛加アナ、美人妹とのディズニーショット公開


沖田は「my sis」とつづり、妹とともに「弾丸ディズニー」を楽しんだことを報告。カチューシャをつけた妹との密着ツーショットを複数枚公開している。「スプラッシュマウンテンに乗ったので、ディズニーの8割をずぶ濡れの状態で過ごしました」と、アトラクションを満喫したことを明かした。

この投稿に、ファンからは「遺伝子最強」「可愛いが渋滞してる」「美人姉妹で羨ましい」「仲良しで微笑ましい」「スタイル抜群」「最高の思い出だね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

