沖田愛加アナ、美人妹とディズニー満喫 密着ショットに「遺伝子最強」「可愛いが渋滞」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/17】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が17日、自身のInstagramを更新。妹と東京ディズニーランドを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】沖田愛加アナ、妹顔出しの密着ショット
沖田は「my sis」とつづり、妹とともに「弾丸ディズニー」を楽しんだことを報告。カチューシャをつけた妹との密着ツーショットを複数枚公開している。「スプラッシュマウンテンに乗ったので、ディズニーの8割をずぶ濡れの状態で過ごしました」と、アトラクションを満喫したことを明かした。
この投稿に、ファンからは「遺伝子最強」「可愛いが渋滞してる」「美人姉妹で羨ましい」「仲良しで微笑ましい」「スタイル抜群」「最高の思い出だね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
