ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１６日（日本時間１７日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回を投げ、無安打無失点。５三振１四球で今季２勝目の権利を持って降板したが、２番手が打たれて消滅した。打者１６人に６８球で、最速１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマーク。防御率３・２９。

シュワバーとの注目の初対決は初回にいきなり実現した。先頭ベーダーを二ゴロに打ち取った一死無走者。本塁打王争い２位の打者が投手として先発マウンドに上がり、トップの打者に投げる…。まさに夢の展開だ。初球は内角低めのフォーシーム、ファウルされたが、１０１・７マイル（約１６３・７キロ）は今季最速タイだ。カーブとカットボールがボールになった４球目、外角低めのスライダーでバットに空を切らせ、５球目の内角高めのスライダーで見逃し三振。これでシーズン５０個目の三振だ。３番ハーパーは四球で歩かせたが、続くマーシュを初球、外角低めの９８・５マイル（約１５８・５キロ）のフォーシームで投ゴロに仕留めた。

２回は三者凡退。先頭ケンプを内角低めの９９・１マイル（約１５９・５キロ）のフォーシームで見逃し三振。続くケプラーは９９・９マイル（約１６０・８キロ）、１００・５マイル（約１６１・７キロ）、１００・７マイル（約１６２キロ）のフォーシームでカウント１―２とすると最後は内角低めの１００マイル（約１６０・９キロ）のフォーシームで二ゴロに仕留め、ウィルソンは外角低めのスイーパーで空振り三振。

３回は左飛、中飛、三ゴロで１０球で三者凡退。

４回はシュワバーと２度目の対戦。カウント２―１からの４球目、外角高めの９４・６マイル（約１５２・２キロ）のカットボールで左飛に仕留めた。続くハーパーは２球で追い込んだ３球目、内角低めのカーブで空振り三振。４番マーシュにフルカウントと粘られるもシンカーで二ゴロに片付けた。

５回は先頭ケンプを外角低めのスライダーで空振り三振。ケプラーは左翼へ大飛球を打たれるも左翼手コールがフェンスに体を当てながら好捕すると大谷もマウンドで感謝した。７番ウィルソンは右飛に仕留めた。球数６８球だったが、ここで交代となった。

ライバル相手の登板でゾーンに入ったのか、１００マイル超を７球記録。フォーシームの平均球速９９・２マイル（約１５９・６キロ）は今季平均の９８・３マイル（約１５８・２キロ）を０・９マイル（約１・４５キロ）上回った。

ポストシーズンのクローザー起用が取り沙汰される中、無双の登板だった。

しかし、降板直後に悪夢が待っていた。４―０の６回に２番手で登板した左腕ロブレスキが大炎上。一死後、３連打で満塁とされるとハーパーに右中間に２点適時打。続くマーシュに１１号３ランを右翼席に運ばれ、４―５と逆転された。ロブレスキは４試合連続無失点だっただけに、大誤算だ。さらに３番手の右腕エンリケスがケプラーに被弾。大ブーイングに包まれた。