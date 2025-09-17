タレント横澤夏子（35）が16日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。隠れた新潟名物について話した。

この日のトークテーマは「隣県ローカルバトル 群馬VS長野VS新潟」。MCの明石家さんま（70）から「横澤なっちゃんお願いします」とふられた、新潟出身の横澤は「新潟やっぱね、お米も有名なんですけど、実は枝豆もすごいおいしくて」と話した。

さんまから「山形やろ?」と尋ねられると横澤は「山形じゃないんですよ。新潟もブランドがたくさんあって。作付面積がずっと長いこと1位だったんです、新潟」と説明した。

続けて横澤は「10何年もずっと1位だったのに、あんまり全国に出回らないというか。なんでこんなにおいしいのに広まらないんだろうなって考えたとき、新潟の人って枝豆、ざるごと食べるんです。食卓にざる山盛りで食べるから食べ尽くしちゃってるんです。新潟の人が」と推測。さんまは「外へ出ないのか!」と仰天した。

また、横澤が「上京したときに、居酒屋さんで枝豆見て『少なっ』って」と話すと、同じく新潟県出身の俳優高橋克実（64）も「注文しているのにお通しかと思った」と同意した。