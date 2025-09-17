鈴木福の妹・夢、膝上ミニスカで美脚披露「スタイル抜群」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が16日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインが際立つ夏の思い出ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】鈴木福の妹、美脚際立つミニスカショット
夢は「今年の夏はとても充実して、ツアーで全国でも思い出できたし、プライベートも思い出いっぱいです」と夏を振り返り、「親友ちゃんとひまわり畑行って、海見れて、最高だった」と“親友”ことAKB48の徳永羚海との海辺やひまわり畑での思い出ショットを公開。鈴木は白Tシャツに黒のミニスカートスタイルで美しい脚を披露し、自然な笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「青春してる」「素敵な思い出」「楽しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木福の妹、美脚際立つミニスカショット
◆鈴木夢、膝上ミニ丈で美脚披露
夢は「今年の夏はとても充実して、ツアーで全国でも思い出できたし、プライベートも思い出いっぱいです」と夏を振り返り、「親友ちゃんとひまわり畑行って、海見れて、最高だった」と“親友”ことAKB48の徳永羚海との海辺やひまわり畑での思い出ショットを公開。鈴木は白Tシャツに黒のミニスカートスタイルで美しい脚を披露し、自然な笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「青春してる」「素敵な思い出」「楽しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】