¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤«¤Û¡õ¤æ¤¦¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Î¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎºäÀîÍµÂç¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤ÇÎ©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖK-1¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÖK-1 GIRLS 2025¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÇÈËÌ¤«¤Û¤È¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤ÇÀ®Î©¤·¤¿ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÇÆ²¡¹¥¥¹
¤æ¤¦¤¿¤Ï¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¤«¤Û¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤ªÂ·¤¤¤ÇÉÕ¤±¡¢¤«¤Û¤¬¤æ¤¦¤¿¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤«¤Û¤È¤æ¤¦¤¿¤Ï¡ÖSeason6¡×¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤ÇÀ®Î©¤·¤¿ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÇÆ²¡¹¥¥¹
¢¡¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤«¤Û¡õ¤æ¤¦¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Î¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¤æ¤¦¤¿¤Ï¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¤«¤Û¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤ªÂ·¤¤¤ÇÉÕ¤±¡¢¤«¤Û¤¬¤æ¤¦¤¿¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤«¤Û¤È¤æ¤¦¤¿¤Ï¡ÖSeason6¡×¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û