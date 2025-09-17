MAZZEL・TAKUTO＆RAN「個性を尊重することで良さが出るグループ」

8月に新曲「DANGER」を配信リリースしたMAZZELから、ダンスにひときわ個性が光る、RANさんとTAKUTOさんが登場！ “素を磨く”特集に合わせ、おふたりやグループとしての“らしさ”をたっぷり語っていただきました。

【RAN】行動して後悔した方がいいと思えるようになりました

激しいダンスをしていると体を壊しやすいと聞いて、食事を見直してエネルギーをしっかり確保するようにしています。それが素を磨くことにつながるかなって。大事なのは食べすぎず、バランスの良い食事をすること。そして、不足しがちな栄養素を補うこと。ライブの2時間前には食事を済ませて、本番に向けて体を整えています。食べるとどうしても眠くなっちゃうので、なるべくフラットな状態でライブに集中できるようにするためです。あと、精神的に切羽詰まっていると100％の力を発揮できません。しっかり休んでリフレッシュする。メリハリをつけることも心がけています。

最近、以前よりラフに素を見せられるようになってきました。『音楽の日2025』で共演したLDHの皆さんや、「ながおか 米百俵フェス」で同じ出演日だったファンキー加藤さんに勇気を出して声をかけてみたらMAZZELのことを知ってくださっていて話が膨らみました。昔は「失礼かな」とか「今じゃないかな」と思って遠慮してたんですが、行動せずに後悔するよりも行動して後悔した方がいいと思えるようになって。できるだけ自分から話しかけるようにしています。皆さん温かく接してくださって、交友関係も広がりました。なかなか不安が拭えない性格ではあるのですが、行動しないと何も始まらない。ステップアップにつなげるためにも自分から動くようにしたことで気持ちが楽になりました。

これからは自分の長所をもっと磨いていきたいです。ダンスをはじめ、周りの方に褒めていただくことに対して「まだまだだな」と思っちゃうところがあって。しっかり胸を張れるところまで自分を持っていきたいです。

Message from TAKUTO

僕の方が年上ってこともあるからか、さりげない心遣いを感じることが多いです。もちろん変な上下関係があるわけではなくて、エレベーターのボタンを押してくれたり、ドアを開けて待っててくれたり、紳士的な態度で接してくれる。年下のRYUKIやHAYATOに対しては頼れる先輩感があって、自然と相手のことを考えた振る舞いをしているのが素敵だなって思います！

【TAKUTO】MAZZELは個性を尊重することで良さが出るグループ

ダンスを磨くために、他のアーティストのライブ映像やMVをよく見ています。MAZZELは全部の振りをぴったり揃えるというよりは、特定の箇所だけ揃えて、あとは各メンバーの踊り方の個性を尊重することで良さが出るグループだと思っていて。例えば、NAOYAが他の7人がやらないであろう仕草をパフォーマンス中に入れてくると、かっこいい曲にナオちゃんらしいかわいさが加わって良いアクセントになったり。MAZZELらしい化学反応は、僕自身も見ていて楽しいです。SEITOはブレイキング、RANはポッピンなど、わかりやすく得意なダンススタイルを持っていますが、僕は派手なダンスをするわけではないから、自分のスタイルをどうチームに活かすかを考えている最中です。一人ひとりが飛びぬけたものを持っていて、集まったら最強になるグループを目指したい。そのために、自分の武器を伸ばしていきたいです。同じ事務所のBE:FIRSTは自分たちの本質を追究するために話し合いを重ねて、やりたいことを貫いている。自分たちのスタイルを確立していっているのがかっこいいなと思います。

全部のことに全力を注ぐのは変わらずとも、これまで120％の気持ちで臨んでいたところを、少し力を抜いて80％の気持ちで臨んだ方が案外うまくいくことが多いなと最近気づきました。120％だと考えすぎちゃって空回りするのかも。そこまで作り込みすぎずに「なんとかなるっしょ！」っていうマインドを持つよう意識しています。

僕が素でいられるのは、MAZZELのメンバーといる時です。一緒にごはんを食べたりお酒を飲んでいる時に、自分が話したいことを一番話せる気がします。

Message from RAN

TAKUTOに対しては、割と一人で静かに過ごしているイメージを持っている人が多いんじゃないかな。特別寂しがり屋ってわけじゃないけれど、実はTAKUTOの方から「ごはん行こうよ」とか「何食べる？」とか「ゲームしようよ」ってメンバーを誘ってくれることが多いよね。よくTAKUTOから何か発信してくれるので助かってます。いつもありがとう！

RAN

ラン 2002年8月23日生まれ、熊本県出身。初出演にして初主演を務めた映画『アオショー！』が全国公開中。「勇気がもらえる合唱がテーマの青春映画なので、ぜひ劇場で観て勇気をもらってほしいです！」

TAKUTO

タクト 1998年10月28日生まれ、東京都出身。グループの最年長でリーダー。過去にはトップアーティストのバックダンサーも務めた。一つ一つの音をしっかり振付で表現し、繊細で美しい動きで魅せる。

MAZZEL

マーゼル SKY-HIがCEOを務める音楽事務所「BMSG」に所属する8人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年5月にシングル『Vivid』でデビュー。多くの夏フェスに出演し、新曲「DANGER」が配信中。