最近、筆者がハマっている濃縮果汁飲料「フルーツプレッソ」。

水や炭酸で割るだけでも十分おいしいのですが、「もっと楽しめる飲み方ってないかな？」と紅茶の先生をしている弟に相談。

すると、紅茶や緑茶と組み合わせるアレンジをいくつか教えてもらいました。実際に試したところ、ほんとに驚くほど絶品ドリンクに。レシピをご紹介します。

『Fruits Presso 鳳梨（ほうり）Blend』×冷やし緑茶割り/ルイボスティー割り

試したところ、意外に万能だったのが、パインアップルとリンゴを使った『Fruits Presso 鳳梨（ほうり）Blend』。冷やし緑茶で割ると、さっぱりとした渋みとパインのジューシーさが絶妙にマッチ。ミントを飾るのもオススメ。

弟いわく「グラス1杯につき15mlぐらいしっかり入れると甘味が味わえて美味しい」とのこと。さらに、ルイボスティーで割ればノンカフェインのやさしい味わいに。夜でも安心して楽しめます。

『Fruits Presso 葡萄』×ダージリンティー

『Fruits Presso 葡萄』は酸味や渋みがしっかりしているので、華やかな香りのダージリンと合わせるとぐっと大人っぽい味に。

ワイングラスに注げば、まるでノンアルの赤ワインのような雰囲気も楽しめます。

『Fruits Presso 和柑橘』×玄米茶割り

香ばしい玄米茶に、柑橘の爽やかな酸味がプラスされて、和風のすっきりした味わいに。紅茶で楽しむならアールグレイとの相性も◎

また「お茶は特別なものを用意しなくてもOK。スーパーで買えるペットボトルのアイスティーで十分美味しくできる」そうです。

フルーツプレッソは水や炭酸で割るだけでも美味しいですが、お茶と合わせると驚くほど表情が変わります。日常のティータイムをちょっと特別にしてくれるアレンジ、ぜひ試してみては。

